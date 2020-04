Ciao Tequila, Empoli piange Gianni Corsinovi

Aveva 48 anni Gianni Corsinovi, empolese doc, è scomparso in ospedale a Firenze dopo aver lottato duramente, sempre con il sorriso. Lascia la moglie Elisa Ramazzotti e la piccola Anna, oltre ai genitori e ai parenti. I funerali si svolgeranno con rito cattolico lunedì 27 aprile in forma privata. La salma sarà cremata.

Ha lavorato alla Cabel, stava nella zona chiamata dai residenti come Terrasanta. Tra gli amici, Gianni Corsinovi era soprannominato Tequila. È stato impegnato nello sport per molti anni, prima con il calcio poi con il tennis. A cavallo tra gli anni '90 e i Duemila è stato dirigente della Bfc, Busoni Football Club, storica squadra che vinse anche un campionato Uisp dopo lo scontro finale con il Gavena. Corsinovi fu anche allenatore per il Bfc nel calcio a 7. Recentemente era entrato nel consiglio del circolo di tennis a Villanova.

Più che le descrizioni possono raccontare certamente di più le testimonianze degli amici, su quanto era benvoluto e amato. Ne abbiamo raccolte due pubblicate su Facebook, la prima di Alessandro Pelagotti detto Lupo, la seconda di Francesca Pinochi, giornalista ed ex assessore.

"Il dolore che proviamo pesa sul cuore come un macigno. Non ci sono parole per descriverlo perché è troppo grande e lascia inerti e impotenti. Oggi è il giorno che tu non sei più tra noi. Voglio ricordarti così, un uomo forte che non si è mai lamentato, un uomo coraggioso e intelligente che non si è arreso malgrado un percorso difficile, che pochi possono immaginare con quante e quali privazioni. Un uomo giusto, generoso e divertente, un amico che non ci lascerà mai e di cui avremo una immagine indelebile, sempre con noi, sempre. Non possiamo neanche vederti ma ti verremo presto a salutare e continueremo a parlare. Che le nostre preghiere siano di conforto alla famiglia, dove risiede il tuo bene più prezioso e il tuo gran cuore. Ciao Gianni, ciao Tequila".

"Oggi se n'è andata una parte di me. Insostituibile, una persona vera, onesta, sincera, un compagno di vita, l'amico, un fratello con il quale ho condiviso sempre tutto nella vita, un esempio per tutti, una persona forte positiva nonostante i tuoi problemi di salute che non ti hanno mai lasciato in pace, ma che hai sempre trattato in maniera esemplare, non ti sei mai lamentato e ti assicuro che ne avresti avuto anche il diritto, ma eri positivo; affermato nel lavoro e con una splendida famiglia, mi lasci, ci lascia e personalmente, con il cuore a pezzi per non averti neanche potuto dare l'ultimo saluto. Ti ricorderò sempre e non accetterò così facilmente che non ci sei più, sarai sempre e comunque con me. Avrei voluto invecchiare con te ma non ci sono riuscito. Continueremo a fare i nostri pranzi programmati che ultimamente ci facevano stare un po insieme, ricordandoti. Un abbraccio a Elisa e Anna. Ciao amico mio, Tequila".