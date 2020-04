Congedo straordinario per pazienti 'fragili': parla Cisl Siena

La Cisl Provinciale di Siena intende far chiarezza sulla mancata prescrizione da parte dei medici di famiglia del modello I.N.P.S. V07, che dovrebbe garantire un congedo straordinario per i pazienti “fragili” in questo periodo di pandemia, in particolare per coloro che per patologia o per terapie mediche vivono la condizione di una insufficienza immunitaria.

Al momento attuale non esiste un modello comportamentale specifico per tali certificazioni a cui i medici di medicina generale possano fare riferimento né come atto amministrativo né come inclusione in specifiche categorie di utenti; infatti il modello Vo7, che era stato creato dalla Regione Emilia Romagna per coprire le necessità di tali pazienti, non può essere utilizzato in tutto il territorio nazionale, in cui viceversa debbono essere applicati solo modelli su decreti ministeriali.

I presidenti degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri della Regione Toscana hanno sollecitato la direzione dell’I.N.P.S. regionale ad esprimere un parere in merito, sia per soddisfare le necessità dei cittadini sia per garantire i medici dall’incorrere in eventuali “errori” amministrativi.

La direzione regionale al momento è in attesa di una decisione governativa (attesa a breve) che metta ordine in tale materia e possa garantire agli utenti la possibilità di usufruire di permessi speciali legati al loro stato di salute. Per tale motivo i medici di medicina generale possono solo redigere certificati di malattia che garantiscono ai loro assistiti la quarantena presso il loro domicilio.

La Cisl Nazionale preso atto di questa problematica si sta facendo portavoce presso le istituzioni governative per una rapida soluzione del problema che possa garantire ai paziente “fragili” il diritto di poter usufruire di permessi speciali per assenza dal lavoro in questo momento estremamente rischioso per le loro salute.

Sarà cura di questa segreteria provinciale seguire l’evoluzione nazionale del problema e dare una tempestiva comunicazione delle novità agli iscritti ed a tutti i cittadini.

Cisl Siena