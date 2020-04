Contributi affitto Ponsacco, bando straordinario online

Da giovedì 23 Aprile e fino al 15 Maggio 2020 i cittadini di Ponsacco potranno fare domanda per ricevere un contributo straordinario per il pagamento dell’affitto della propria abitazione.

Lo ha deliberato l’Amministrazione comunale che da oggi appunto pubblicherà il bando sul sito internet dell’Ente. Si tratta di un contributo messo a disposizione dalla Regione Toscana e pensato appositamente per quei lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

“Questa emergenza infatti ha portato purtroppo alla nascita di nuove difficoltà economiche o all’aggravarsi di quelle già presenti – commenta la Sindaca Francesca Brogi – “Così dopo i buoni spesa, adesso puntiamo ad offrire un aiuto anche per il pagamento dell’affitto, sulla base delle risorse e delle direttive impartite dalla Regione Toscana. A questo bando riservato ad una certa categoria di persone si affiancherà anche il bando comunale per il contributo all’affitto, cioè quello ordinario che il nostro Comune eroga ogni anno per le famiglie più in difficoltà a prescindere dall’emergenza sanitaria in corso. Il bando per il contributo ordinario sarà pubblicato a chiusura di quello straordinario. L’obiettivo è sempre quello di non lasciare indietro nessuno, neppure sul fronte abitativo”.

La richiesta dovrà essere fatta on-line, senza la necessità di allegare alcun documento cartaceo o stampa, in modo tale da facilitare i cittadini nella compilazione della domanda. Tra i vari requisiti minimi richiesti, per la formazione della graduatoria saranno considerati sia la fascia ISE di appartenenza, sia l’effettivo verificarsi di una riduzione di reddito dovuta all’emergenza sanitaria in corso. A conclusione del bando, gli uffici comunali formeranno la graduatoria dei cittadini risultati idonei a ricevere l’aiuto e sulla base di questa la Regione erogherà il contributo ai beneficiari. L’importo del singolo contributo sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e non potrà superare 250 euro al mese. Il contributo va a coprire le spese di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e sarà erogato dalla Regione nel mese di giugno 2020.

Il Comune di Ponsacco mette a disposizione dei cittadini un servizio di consulenza telefonica come aiuto nella compilazione delle domande on-line, raggiungibile ai seguenti recapiti:

Ufficio Informagiovani - tel: 0587731323 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Agenzia sociale Casa Insieme – tel. 3667704054 dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Tutte le informazioni e il link per la compilazione della domanda saranno pubblicate in una apposita sezione sulla homepage del sito www.comune.ponsacco.pi.it a partire da questo giovedì.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa