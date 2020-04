Contributo affitto straordinario, le cose da sapere a Figline e Incisa

È online il bando che consente, a chi è in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di richiedere un contributo straordinario per l’affitto.

Le richieste potranno essere effettuate solo online, a partire da lunedì 27 aprile ed entro il 13 maggio, tramite apposita procedura accessibile dall’homepage del sito del Comune (www.comunefiv.it).

REQUISITI - Questa misura di sostegno economico è finanziata dalla Regione Toscana ed è rivolta a chi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro subendo, nel mese di marzo 2020, una diminuzione del reddito del proprio nucleo familiare pari almeno al 30% rispetto allo scorso anno. E’ possibile fare richiesta solo se: residenti a Figline e Incisa Valdarno; intestatari di un regolare contratto di affitto ad uso abitativo (registrato e riferito all’alloggio presso cui si ha la residenza) e non possessori né titolari di diritto di usufrutto, di uso o abitazione su alloggi adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare, ubicati a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui si presenta domanda di contributo; in possesso di un valore Ise, riferito al proprio nucleo familiare, non superiore a 28.684,36 euro.

Non potranno fare richiesta i nuclei familiari già assegnatari di alloggi Erp (case popolari assegnate dal Comune).

CONTRIBUTO – Una volta analizzate le varie domande ricevute, l’ufficio Sociale approverà la graduatoria entro il 13 giugno. Il contributo massimo erogato sarà pari a 250 euro mensili per canoni di affitto uguali o superiori a 500 euro. Per importi inferiori, invece, sarà garantita la metà del canone versato mensilmente dal richiedente. Il contributo erogato sarà riferito a tre mensilità totali. Eventuali proroghe di questa misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite (nella durata e nell’entità) dalla Regione Toscana d’intesa con i Comuni. Casi particolari e altri dettagli su questa misura straordinaria sono disponibili nel bando, consultabile al seguente link: https://bit.ly/ContributoStraordinario .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio al sociale al numero 055/9125248, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa