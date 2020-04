Controlli per il contenimento dell'emergenza covid-19: 72 sanzioni a Lastra a Signa

Sono in tutto 72 le sanzioni amministrative emesse dagli agenti della polizia municipale di Lastra a Signa dall’11 di marzo a oggi, 23 aprile, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei vari DPCM emessi dalla Presidenza del Consiglio per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. In totale i controlli a persone sono stati 855, quelli agli esercizi commerciali 144.

La maggior parte dei controlli si sono concentrati sugli spostamenti e sulle certificazioni necessarie per potersi muovere: sono stati fermati o sanzionati coloro che non avevano giustificato in maniera corretta gli spostamenti o per non aver motivi di necessità, urgenza o di salute per poterli effettuare.

Alcuni controlli hanno riguardato le persone che erano a fare jogging o andavano in bicicletta lontane da casa.

Negli ultimi giorni gli agenti della polizia municipale di Lastra a Signa hanno controllato anche il corretto utilizzo delle mascherine, il cui obbligo di indossarle nei luoghi stabiliti da ordinanza regionale è in vigore nel nostro comune dallo scorso 11 aprile.

“Grande sforzo e lavoro da parte della nostra Polizia Municipale sul territorio - ha spiegato il sindaco Angela Bagni -, anche in relazione al numero esiguo degli agenti, in tutto 5, che giornalmente posso effettuarli. Un grazie anche alle associazioni di volontariato e protezione civile che li hanno supportati nel monitoraggio: Misericordia di Lastra a Signa, Misericordia di Malmantile, ANC Associazione Nazionale Carabinieri, La Racchetta onlus e Pubblica assistenza- Humanitas sezione Ginestra Fiorentina”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa