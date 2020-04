Conviene investire in petrolio oggi?

L’andamento dei prezzi del petrolio sta subendo importanti scossoni nelle ultime settimane. Del resto si tratta di un valore che è strettamente correlato con gli eventi sociopolitici mondiali. Investire nel petrolio è oggi possibile a chiunque, non serve infatti acquistare i classici barili, per conservarli fino alla vendita. Oggi esistono modi più evoluti per investire in questo ambito; Che è sempre particolarmente interessante, nonostante i cali nelle quotazioni. L’elevata volatilità di un titolo o del valore di un bene è spesso una delle caratteristiche che interessano maggiormente gli investitori.

Come investire nel Petrolio

Come dicevamo, la compravendita non è l’unico modo per investire nel petrolio. Per altro con le quotazioni che sembrano sempre più in caduta libera non è così semplice prevedere quando questi valori torneranno a crescere, garantendo un buon ritorno economico. Si può però speculare sul petrolio con altri metodi; ad esempio con il trading online, che permette di investire sia al rialzo, sia al ribasso. Oppure ci si può dedicare al mercato dei titoli azionari delle aziende che operano nel settore delle materie prime energetiche; è questo il caso delle azioni Saipem, una società che opera nel settore energetico, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture. Si tratta di una società quotata alla Borsa di Milano, la cui situazione patrimoniale è ormai consolidata.

Perché investire nel petrolio

Idealmente le speculazioni dovrebbero rivolgersi solo agli ambiti in cui è quasi sicuro trarre un profitto. Questa locuzione ha però delle sfaccettature molto varie e ampie. Il modo più classico per investire è la compravendita, molti lo utilizzano anche con gli immobili: si acquista un bene per rivenderlo quando il suo valore sarà aumentato. In effetti però il mondo dell’economia non funziona sempre in maniera così lineare, per questo gli investitori tendono a rivolgersi verso altri metodi di investimento. Uno di questi è il trading con gli ETF. Si tratta della possibilità di speculare sulle quotazioni petrolifere, approfittando anche della leva finanziaria. Grazie a questo tipo di investimenti anche chi ha a disposizione piccole quote di capitale speculare su cifre molto elevate, ottenendo un buon margine di guadagno. Proprio perché le quotazioni del petrolio sono oggi in condizioni molto particolari, con una discesa che sembra inarrestabile, è più interessante investire in questo ambito, ovviamente al ribasso.

Come si fa trading sul petrolio

Le società che permettono di fare trading online non chiedono ai propri clienti di acquistare dei beni. Invece di questo consigliano di speculare sull'andamento del valore di un qualsiasi bene, sia esso un’azione Saipem, un barile di petrolio o il cambio tra due monete estere. Di fatto l’investitore non acquista nulla, ma il suo investimento si basa sull'andamento delle quotazioni di un bene. Se la quotazione sale si investe al rialzo; quando invece la quotazione scende è più sensato investire al ribasso. Questo tipo di speculazioni permettono di guadagnare anche nel caso di quotazioni in discesa, mettendo al riparo gli investitori da eventuali crolli nei mercati. Cosa che invece non può accadere con la classica compravendita.