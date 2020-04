Coronavirus, la novità di Federighi Editori: libri protetti al 99%

Federighi Colografiche e Federighi Editori, in piena emergenza Corona Virus e in controtendenza, scelgono di innovare e investire: un microfilm applicabile grazie alle ultime tecnologie nell'ambito delle arti grafiche, sarà a disposizione per proteggere tutto il materiale pubblicitario.

Questo speciale film, con un trattamento a base di ioni di argento, ha la capacità di eliminare la quasi totalità dei batteri che vi entrano in contatto. Tali proprietà sono state evidenziate a seguito di analisi eseguite da un laboratorio inglese (la IMSL, Industrial Microbiological Services Ltd) che certifica che il film ha una efficienza nell’eliminare i batteri del 99% secondo lo standard ISO22196.

La Federighi Colorgrafiche ha da poco compiuto 90 anni, ma mantiene uno spirito innovativo e grande attenzione al cliente, anche nei momenti di crisi come quello attuale. L'azienda è da sempre specializzata nella stampa a colori di materiale pubblicitario. Fin dal 1929, la Federighi Colografiche ha saputo rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, rinnovandosi con le più moderne tecnologie per garantire al cliente una risposta qualitativa e immediata. "La passione e l'impegno che mettiamo da quattro generazioni nel nostro lavoro sono componenti fondamentali per i nostri affezionati clienti che ci considerano non dei semplici fornitori, ma veri e propri consulenti costantemente aggiornati su tutto ciò che di nuovo propone il mercato - spiega Gianni Federighi, responsabile della produzione Federighi Colografiche" - "Per questo, in un momento così difficile, scegliamo comunque di investire, per garantire ai nostri clienti ciò che di meglio propone la tecnologia delle arti grafiche".

La Federighi Editori, che festeggia proprio in questi giorni i suoi 10 anni, è specializzata in libri per bambini e il suo motto è "Imparare giocando"! Così i grandi personaggi della storia, della letteratura, dell'arte e delle scienze diventano i protagonisti di libri illustrati dove ogni dettaglio è curato e la lettura non solo è solo piacevole, ma è anche utile per far conoscere ai più piccoli la grande cultura italiana. Così troviamo "Dante per Gioco: l'Inferno" oppure "Gioca con Leonardo da Vinci" o “ Omero per gioco- l’Odissea” e ancora tutta la collana dedicata all'archeologa Clara e alle sue avventure alla scoperta dei popoli antichi. I libri della Federighi Editori si trovano nelle librerie di tutta Italia e nei bookshop dei più importanti musei e sono anche in lingua inglese.

"Un decennio di libri, di incontri importanti, di sacrifici, ma anche di soddisfazioni" - commenta la titolare Gloria Pampaloni - "Ci siamo trovati a festeggiare i nostri primi dieci anni in questo momento di blocco, ma la lettura non si ferma e,anche se i festeggiamenti sono rimandati, voglio ringraziare il mio staff di donne fantastiche, gli autori che mi hanno supportato nel mio lavoro, le persone conosciute lungo il cammino. Ma il grazie più grande, quello che ci permette di guardare al futuro, va ai miei lettori, ai bambini e a tutti gli insegnanti e genitori che scelgono da anni i nostri libri. Questo ulteriore sforzo lo facciamo per loro, per continuare ad imparare giocando in totale tranquillità grazie a questa innovazione che ci permette di rendere sicure le copertine dei nostri libri".