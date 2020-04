Coronavirus, Rossetti sulle scuole: "Servono didattica e spazi nuovi"

Il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, con delega all’istruzione nell’Empolese-Valdelsa interviene: “È inevitabile affermare che un tema complesso come la riapertura della scuola non abbia soluzioni semplici o sbrigative, ma vada analizzato in tutte le sue componenti, partendo dalla consapevolezza che non esistono soluzioni facili ma tanto tanto lavoro da fare.

Mai come in questo momento sentiamo l’esigenza di avere un rapporto ancora più stretto con chi nella scuola lavora e con le famiglie, per andare incontro ai bisogni dei ragazzi, sia educativi che di relazione.

Partiamo da un obiettivo importante: farsi trovare pronti per un’apertura delle scuole che dia prima di tutto sicurezza ai nostri studenti, considerando che non siamo ancora fuori da un’emergenza sanitaria. Accanto alla domanda del “Quando”, occorre, quindi, ora lavorare sul “COME”.

Prima di tutto facciamo tesoro di tutto il lavoro prezioso che la nostra area ha portato avanti da tempo e all’impegno della Conferenza zonale composta da tutti i nostri comuni anche dopo la sospensione dell’attività didattica e dei servizi educativi per l’infanzia.

Il lavoro svolto, condiviso dai sindaci, ha affrontato le problematiche della didattica a distanza, quelle relative ai dispositivi PC e alle connessioni, la riprogettazione dei servizi educativi, l’elaborazione di proposte per la disabilità, per l’intercultura, per l’assistenza domiciliare. Tutto questo in linea con l’assessorato alla pubblica istruzione della Regione Toscana e in ascolto di quel tessuto importante che rappresentano gli operatori del Terzo settore.

I sindaci dell’Empolese-Valdelsa rinnovano con atto di giunta questo mandato di fiducia e, soprattutto in una fase così delicata, affermano che con grande responsabilità e coesione, le molteplici azioni da attuare per una riapertura delle scuole a settembre devono avere come priorità la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Siamo consapevoli che dovremo ripensare completamente al fare scuola, a individuare vari modelli, con soluzioni sostenibili e diverse per: nidi e infanzia (0/6), scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado.

Auspichiamo che il Ministero individui subito tre decisioni: assunzione del personale, numero degli studenti per classe, una nuova elaborazione di programmi rivisti nei contenuti e nei metodi da suddividere poi in lezioni in presenza e a distanza. Poi ogni scuola, in base alla propria autonomia, elaborerà i singoli percorsi.

Per ciascuno di questi ambiti gli enti locali, le scuole con la Regione dovranno lavorare per adeguare spazi e edifici, strumenti elettronici e connessione, turni del tempo scuola, divisione delle classi in gruppi, attenzione massima per la disabilità.

Dovremo capire anche come i nostri servizi collegati, cioè mensa e trasporto scolastico, potranno essere erogati. In conclusione, una didattica nuova che va rivista con nuovi spazi”.

