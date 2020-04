Coronavirus, Pieroni (PD): "Alleanza Stato-terzo settore contro le nuove povertà"

"Il coronavirus è ancora al centro dell'attenzione soprattutto sul fronte sanitario e su quello della scienza - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni -. Parallelamente un altro virus, in senso non letterale, si sta insinuando nelle famiglie italiane: quello della povertà. La rete dei soggetti sociali che costituiscono l’Alleanza contro la povertà ha lanciato un documento con le proposte rivolte al Governo per intervenire contro le tante situazioni di indigenza che si stanno moltiplicando. Esse aumenteranno a dismisura nei prossimi tempi e sono convinto che il contributo del terzo settore, delle parti sociali e di tutta quella filiera di associazionismo sociale, possano essere determinanti in una lotta efficacie alla povertà. Servirà una grande cabina di regia perché si possano tenere insieme tutte le realtà, pubbliche e private, degli enti locali e del tessuto associativo, che possono intervenire".

"Certo dovrà esserci un monitoraggio costante per tutti i Comuni - prosegue il Consigliere regionale -, l'idea lanciata dal direttore della Caritas di Pisa don Emanuele Morelli di creare un osservatorio comunale per le nuove povertà è la strada da intraprendere e un modello da diffondere in tutti i Comuni. Ma la sfida è soprattutto a livello di politiche nazionali, soprattutto per pianificazione e risorse. Un’altra proposta da valutare è quella di favorire le donazioni private con benefici fiscali più consistenti, fermo restando che allo Stato spettano le politiche di contrasto alle diseguaglianze e alla povertà. Questo può essere di aiuto al terzo settore, che si è dimostrato fino ad oggi uno dei più efficaci strumenti di contrasto alla povertà e all'indebolimento sociale".

"Unire tutte le forze e le migliori energie della nazione potrà essere un punto di forza determinante. La provincia di Pisa, come la Toscana, grazie ad una grande densità di volontariato e di risultati già acquisiti sul campo, possono fare da apripista per l'Italia" conclude Pieroni.

Fonte: Ufficio stampa