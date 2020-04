Coronavirus, a Castelfranco Sagra e Casa del Popolo aiutano i bisognosi

L'emergenza Coronavirus continua a farsi sentire e sono sempre più le famiglie che hanno bisogno. In quest'ottica si inserisce il bel gesto del direttivo della Sagra del Porcino e della Chianina e della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto. Sono stati donati, infatti, vari generi alimentari di prima necessità al centro Caritas di Castelfranco.

I volontari della Sagra e della Casa del Popolo hanno provveduto a consegnare passate di pomodoro, pacchi di pasta, olio, riso, biscotti, zucchero e molto altro ancora.

"Speriamo che possano essere di aiuto per chi in questo momento ha bisogno. Vogliamo ringraziare anche i tanti volontari Caritas che in queste settimane sono in prima linea nel portare sostegno e solidarietà a tante persone" si legge nella nota su Facebook a firma del presidente Salvatore Morena.