Coronavirus, Serristori: sospesa distribuzione nel presidio farmaceutico

Per l’emergenza sanitaria da Covid 19, è stata sospesa l’attività di distribuzione dei prodotti e dei presidi per l’assistenza farmaceutica integrativa nel presidio farmaceutico di Figline. Prodotti quali stomie, medicazioni, cateteri, sensori e accessori microinfusori, alimenti saranno consegnati a domicilio agli utenti inseriti nell’assistenza farmaceutica integrativa e residenti nei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano. La consegna domiciliare dei prodotti sarà effettuata dalla Protezione Civile in pacchetti predisposti, previo contatto telefonico. Si invitano pertanto gli utenti a non recarsi presso l’ospedale Serristori di Figline dove ha sede il presidio farmaceutico ma ad attendere di essere chiamati dalla Protezione Civile.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa