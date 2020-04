Crédit Agricole Italia: erogato il primo finanziamento garantito da ISMEA per le imprese agricole

Crédit Agricole Italia, da sempre tra i leader nel sostegno al settore Agri-Agro, ha erogato ieri in poche ore il primo finanziamento entro i 25 mila euro garantito da ISMEA.Per le aziende attive nei settori di agricoltura, silvicoltura e pesca è infatti ISMEA a fornire la garanzia per le richieste di finanziamento, al posto del Fondo Centrale di Garanzia.

La domanda è stata compilata ieri nel corso della mattinata e inviata a Ismea, che ha approvato la pratica permettendo a Crédit Agricole Italia in tempo record di erogare nel primo pomeriggio l’importo del finanziamento richiesto sul conto della cliente, un’imprenditrice toscana.

Il Gruppo ha inoltre messo a disposizione nei giorni scorsi un plafond di 10 miliardi a sostegno di imprese e famiglie. Per quanto riguarda le richieste di finanziamenti fino a 25 mila euro, già attivate, sono già circa 18mila le domande ricevute da Crédit Agricole Italia. Per tutti i clienti, anche in questo particolare momento, sono a disposizione i propri gestori e consulenti, dotati di cellulare aziendale e in grado di interagire a distanza, anche con il servizio di Consulenza Web Collaboration, oltre al potenziamento di tutti i Servizi Multicanale (Home Banking e App Mobile) e del Servizio Clienti (al Numero 800771100)

Fonte: Crédit Agricole Italia