Donare è vivere, la canzone 'social' di Ezio Accursio per Avis

“Credo nelle potenzialità di ognuno di noi, compresi i bambini: possiamo mettere l’arte a disposizione di una giusta causa. Come cantautore sento l’arte come forma espressiva per amplificare un concetto. Visto il periodo storico che stiamo affrontando, ho sentito di utilizzare una mia canzone intitolata ‘Donare è vivere’ per coinvolgere la collettività nella causa del dono, soprattutto quella delle donazioni di sangue”.

Ezio Accursio è un donatore Avis della sezione toscana di Lamporecchio e Cerreti Guidi. Ma è prima di tutto un cantautore che da anni mette la sua arte a servizio della causa del dono, con progetti di collaborazione con le associazioni, in particolare negli ultimi anni con l’Aido e avendo maturato una lunga esperienza cantautoriale anche in concorsi internazionali nonché in numerosi eventi.

Fin dai primi giorni di emergenza si è messo al lavoro, proponendo ad Avis Regionale Toscana di patrocinare il brano e aiutarlo a diffondere, proposta che Avis Regionale Toscana ha accolto con piacere. Un brano inteso e musicalmente coinvolgente, in cui Accurso esprime la voglia di non fermarsi, di sfidare il virus, ma in generale tutte le cose della vita, sul piano della generosità e della responsabilità. “Invito tutti coloro che lo vogliano ad ascoltare il brano su YouTube. Li ho registrati all’interno di casa mia, non potendo uscire”.

Il brano è presente in due versioni: quella play cantata da Accurso e quella con base e testo a disposizione di chiunque voglia per interpretarla e diffonderla. “Con la base del brano –aggiunge Accurso-, per chi è appassionato di canto, troverà una nuova canzone da interpretare e, chi usa i social, potrà approfittarne per diffondere la propria esibizione”.

“Che sia tramite l’ascolto o la diffusione social - conclude Accurso - è fondamentale soprattutto lo scopo della missione per la quale nascono tali brani: sensibilizzare alla causa del dono, ed a fronte della accorata richiesta di donazione di sangue da parte di tutte le istituzioni oggi è fondamentale per tutti ricorrere a qualsiasi mezzo che possa smuovere gli animi ed unirci in questa causa”.