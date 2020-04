Emergenza coronavirus, i Bianchi donano 10mila confezioni di gel ai postini toscani

Diecimila confezioni di gel monouso per contribuire alla salute e alla sicurezza dei portalettere e degli operatori di Poste Italiane della Toscana. Un gesto di solidarietà e di vicinanza che i Bianchi di Santo Spirito hanno voluto rivolgere a una categoria di lavoratori in prima linea in questo periodo decisamente difficile. La donazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Printingpack e Biodue ed è avvenuta in piazza del Carmine.

“Da sempre siamo in prima linea per aiutare e dare il nostro contributo – ricorda Paolo Nelli, Presidente dei Bianchi –. Dopo aver aiutato gli ospedali SS Cosmo e Damiano di Pescia, San Giovanni di Dio e Palagi di Firenze, i vigili urbani della nostra città e la Guardia di finanza abbiamo pensato agli operatori Poste Italiane che, nella nostra regione, hanno svolto un lavoro prezioso per la distribuzione delle mascherine e, in generale, per non lasciare nessuno solo e senza punti di riferimento”.

Poste Italiane ringrazia i Bianchi di Santo Spirito per il gesto particolarmente significativo in questo momento di emergenza per il nostro paese.

