Empoli studia due parcheggi per Corniola e un progetto residenziale in centro

Nella seduta del Consiglio Comunale di domani sera, venerdì 24 aprile, la prima della storia a svolgersi attraverso la piattaforma digitale Zoom, senza la presenza dei consiglieri nella sala del palazzo di Via del Papa, saranno messe all’ordine del giorno due punti che riguardano il primo un’area parcheggio prevista nella frazione di Corniola, lungo Via Salaiola, e il secondo un intervento di riqualificazione di una palazzina ad uso residenziale in Via degli Orti.

PARCHEGGI CORNIOLA – All’esame del Consiglio ci sarà una variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico per la realizzazione di due parcheggi a Corniola.

Il progetto è già conosciuto: prevede la realizzazione di 2 parcheggi lungo Via Salaiola, all’ingresso della frazione di Corniola, arrivando da Empoli.

Le due nuove aree di sosta hanno una capienza totale di 73 stalli per auto. La superficie totale dell’intervento è di circa 4.400 mq., di cui circa 2.400 mq. destinati ad aree parcheggio ed i rimanenti 2.000 mq. destinati a verde pubblico attrezzato. Il costo complessivo dell’opera, progettata dall’ufficio Lavori Pubblici, è stimato in circa 400.000 euro.

A dicembre era arrivato il via libera da parte della Conferenza di copianificazione della Regione Toscana. L’esito positivo delle verifiche svolte sul progetto permette adesso di dare avvio al procedimento di adozione e approvazione della variante al Regolamento Urbanistico con la dichiarazione di pubblica utilità.

Il passaggio di domani in Consiglio Comunale ha anche lo scopo di apporre il vincolo preordinato all’esproprio.

Questo tipo di iter amministrativo prevede un secondo esame nell’assemblea cittadina per un’ulteriore votazione sull’approvazione definitiva e quindi, dopo l’ok al progetto esecutivo, dovrebbe esserci la gara per l’aggiudicazione dei lavori.

La scelta progettuale interessa due aree agricole a margine di Via Salaiola: con la creazione di due zone di sosta a disposizione dei residenti e utenti che ad oggi utilizzano la banchina stradale quale unico spazio disponibile per parcheggiare i veicoli. Insieme ai parcheggi sarà realizzato anche un tratto di percorso pedonale di collegamento tra le due aree di sosta.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire ai residenti un percorso sicuro pedonale che consenta di muoversi all’interno della frazione.

Attualmente l’area ospita campi agricoli privati e pertanto risulta necessario procedere all’acquisizione dei terreni mediante procedura espropriativa.

Dal punto di vista urbanistico, ad oggi, i parcheggi non sono previsti nel Regolamento Urbanistico e per questo occorre il passaggio in Consiglio Comunale.

Con la delibera in esame domani sarà discussa l'approvazione dell'opera pubblica (progetto definitivo) e, contestualmente, l'adozione della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'eventuale adozione della variante aprirà la fase delle osservazioni al procedimento urbanistico. Chiunque potrà formulare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della variante sul BURT. In caso di osservazioni l'Ufficio Urbansitica provvederà alla loro controdeduzione.

PROGETTO VIA degli ORTI – La delibera in discussione prende in esame la proposta di un privato che prevede, in Via degli Orti, il recupero di alcune volumetrie già esistenti attraverso interventi sia di ristrutturazione, sia di demolizione e ricostruzione di due fabbricati ad uso residenziale, partendo da edifici che ospitavano attività artigianali.

Allo stesso tempo il progetto considera la realizzazione di un breve tratto di marciapiede davanti alle due palazzine e successivamente a cederlo al Comune. Il progetto consta di un totale di 972 metri quadrati di superficie, l’area interessate è quella altezza del civico 22 di Via degli Orti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa