Fase-2, Rossi: "Preferivo ripartenza graduale e diversificata, scelte del governo non mi hanno convinto"

Con un post su Facebook il presidente della Regione Toscana ha espresso scetticismo sulle ipotesi per la ripartenza del governo Conte che giungono dalla stampa.

"E così è stato deciso di far ripartire tutti, manifatture e cantieri, il 4 maggio. E a quanto sembra in tutta Italia; come se il virus avesse colpito dovunque allo stesso modo.

Benissimo. Tocca al governo decidere.

Io avrei preferito una ripartenza graduale e in sicurezza, diversificata sui diversi territori. Avevo proposto al governo di far iniziare, in Toscana, le tremila imprese esposte alla competizione internazionale.

Con 100.000 lavoratori su due turni di lavoro di 50.000 e con rigide norme di sicurezza. In questo modo si sarebbe rimesso in moto il motore della Regione, quello che produce più di un terzo della nostra ricchezza. Si è preferito un’altra strada.

Intanto le Prefetture che hanno autorizzato senza nessun protocollo di sicurezza, perché semplicemente così si doveva fare, ci fanno sapere che passeranno ai controlli. Nella campagna toscana di una volta si sarebbe detto: dopo vendemmia portami l’imbuto.

Mi atterrò, ovviamente, alle decisioni del governo e così invito a fare tutti i cittadini e gli imprenditori. Almeno di positivo c’è il fatto che abbiamo una data. Nel frattempo noi continueremo a lavorare per la sicurezza e per costruire al meglio nella mia regione la fase 2. Ma resta il fatto che queste ultime scelte del governo non mi hanno convinto. Si poteva fare meglio, con più ponderazione, razionalità e capacità di distinguere, tutelando di più la salute e la sicurezza del lavoro e aiutando meglio la ripresa economica".