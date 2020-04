Fondo commerciale sgomberato a Lucca, precarie condizioni igieniche

La Polizia Municipale ha provveduto allo sgombero del fondo commerciale di via dell’Angelo Custode: Comune mai informato dalla proprietà della situazione fuori controllo dello stabile

Nella prima mattina, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato lo sgombero del fondo commerciale di via dell’Angelo Custode n.33 a Lucca dando seguito all’ordinanza firmata ieri sera dal sindaco per motivi igienico-sanitari. Le persone che si trovavano ancora nello stabile sono state sottoposte nei giorni scorsi a tampone Covid-19 e sono risultate tutte negative; sono state quindi allontanate e indirizzate ai dormitori comunali.

L’amministrazione comunale è venuta a conoscenza della situazione solo perché il Comando della Polizia Municipale è stato coinvolto dai Carabinieri pochi giorni fa in un sopralluogo nell’immobile, a seguito di indagini i cui profili penali, di sicuro rilievo, non sono ancora noti all’amministrazione. La proprietà dell’immobile non ha infatti mai informato nessuna struttura comunale della situazione anomala e fuori controllo in cui si trovava il fondo commerciale e per questo il Comune di Lucca si è attivato solo a seguito del sopralluogo fatto con i Carabinieri.

Sono state rilevate in particolare infrazioni commerciali e la società conduttrice dell’immobile è stata sanzionata per 2000 euro; sono in corso di verifica ulteriori illeciti edilizi. Il Comando della Polizia Municipale nei giorni scorsi ha provveduto alla richiesta all’autorità sanitaria di una valutazione della situazione. L’Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione dell’Asl Toscana Nord Ovest ha rilevato come tutti i locali si presentassero in precarie condizioni igienico sanitarie, privi di idonei arredi, con situazioni di pericolosità dovute alla vetustà dell’impianto elettrico e con la presenza di un unico servizio igienico di ridotte dimensioni. In base a questo l’amministrazione ha emanato l’ordinanza di sgombero immediato dell'immobile.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa