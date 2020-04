Fontanello Poggibonsi chiuso per 10 giorni, manutenzione straordinaria

Acque SpA comunica che per consentire un intervento di manutenzione straordinaria presso il fontanello di via del Colombaio, nel comune di Poggibonsi, sarà necessario sospendere l’erogazione di acqua ad alta qualità a partire da lunedì 27 aprile fino a mercoledì 6 maggio. Eventuali necessità di un prolungamento dello stop per i lavori (come anche un eventuale più rapido ripristino dell’impianto) saranno comunicate con un opportuno aggiornamento. Nello scusarsi per i possibili disagi, Acque SpA ricorda che per tutte le informazioni sui fontanelli è possibile visitare la pagina web www.acque.net/fontanelli-acqua-alta-qualita

Fonte: Acque Spa