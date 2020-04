Gravi carenze a bordo, fermata una nave da carico nel porto di Livorno

La Capitaneria di porto di Livorno, durante questo periodo di emergenza, continua a vigilare affinché le navi che scalano il porto labronico rispondano sempre ai previsti standard internazionali.

Non è sfuggita così al controllo dei militari una nave da carico, battente bandiera delle isole Cook, che entrando in porto e nella fase di ormeggio, aveva evidenziato evidenti carenze di manovrabilità, immediatamente segnalate dal personale dei servizi tecnico-nautici intervenuti nella manovra e prontamente verificate dagli Ispettori PSC (Port State Control) della Capitaneria di porto che, recatisi a bordo della nave, hanno potuto riscontrare non soltanto problemi gravi alla timoneria ma anche alle difese antincendio, al sistema di comunicazioni ed altre importanti mancanze che hanno condotto alla detenzione della nave, che sarebbe dovuta ripartire tra due giorni e che invece dovrà rimanere ormeggiata sino al ripristino delle condizioni di efficienza totale.

Fonte: Capitaneria del Porto di Livorno