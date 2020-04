Il 25 aprile la Liberazione ad Altopascio si sposta sui social

Si chiama “Cara Libertà…” ed è l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per la Liberazione di quest’anno. Una staffetta di letture, organizzata dal consiglio comunale dei ragazzi di Altopascio, che ha deciso di esprimere, attraverso pensieri personali o citazioni letterarie, la propria idea di libertà, come omaggio a quanti contribuirono alla Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista. I ragazzi e le ragazze si sono registrati mentre leggono o interpretano il testo scelto, ogni contributo è stato montato in unico video, che sarà disponibile sui canali social del Comune di Altopascio a partire da sabato 25. La colonna sonora è a cura del Corpo musicale “G. Zei” della cittadina del Tau.

Sempre in occasione della Festa della Liberazione, inoltre, il sindaco Sara D’Ambrosio andrà a deporre una corona al monumento ai caduti di Altopascio, in piazza Antonio Gramsci. Nel rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus, infatti, sabato non si svolgerà alcuna cerimonia pubblica.

“Sarà un 25 aprile molto diverso da quelli che abbiamo festeggiato insieme negli anni scorsi - commentano il sindaco D’Ambrosio e il presidente del consiglio comunale con delega alla continuità della memoria storica, Sergio Sensi -. Non sarà possibile festeggiarlo nelle nostre piazze, coinvolgere tutti i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Altopascio, le associazioni combattentistiche e i cittadini. Avevamo messo a punto un programma molto ricco e variegato, ma abbiamo comunque deciso di fare qualcosa di bello, compatibilmente con la quarantena nazionale che stiamo vivendo. Così abbiamo voluto coinvolgere il consiglio comunale dei ragazzi per creare qualcosa di originale, di diverso e altamente coinvolgente. I ragazzi hanno subito raccolto la proposta e si sono messi in gioco, come fanno sempre: ne è nata una bellissima staffetta letteraria e a tutti loro va il nostro ringraziamento”.

“Cara Libertà…”, sarà disponibile sabato 25 aprile sui canali social del Comune di Altopascio: pagina del Comune, pagina del Sindaco e canale Youtube.

Fonte: Comune di Altopascio