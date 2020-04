Inneggia al nazismo e al suprematismo sui social network, indagato 32enne

Inneggia al nazismo e al fascismo imbracciando armi, con foto di personaggi, simboli e slogan razzisti e suprematisti. Tutto sul profilo pubblico del social network di origine russa Vk. Per questo un 32enne di Campi Bisenzio è stato perquisito dalla polizia. L'uomo al momento è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. I profili social dell'uomo sono stati posti sotto sequestro, così come pure il materiale di propaganda, delle armi da soft-air e tre fucili detenuti legalmente dalla famiglia del 32enne. L’uomo non risulta legato ad organizzazioni politiche.

L’indagine costituisce l’esito della mirata attività di web-monitoring degli ambienti d’area - avviata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione UCIGOS in stretta sinergia con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni – in relazione alle paventate iniziative contestative collegate all’attuale contingenza socio-economica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.