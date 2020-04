Italia Viva Empolese Valdelsa: "Riaprire il 27 aprile in sicurezza"

Italia Viva Empolese Valdelsa è al fianco di tutte le imprese del Circondario Empolese e non solo, che in questo momento si stanno adoperando per mettere in pratica l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 aprile 2020, in merito alla messa in sicurezza delle proprie unità produttive al fine di poter implementare le misure di contenimento Covid-19 in tutti gli ambienti di lavoro.

Le giuste linee da seguire tracciate dalla Regione, tramite un protocollo da redigere, riguardano la sanificazione di tutti gli ambienti con cadenza giornaliera e a seconda dei turni di lavoro, la misurazione della temperatura corporea, la dotazione di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, tute) per ogni lavoratore, la “ristrutturazione” degli spazi di lavoro e delle mense per poter garantire la distanza interpersonale di 1,8 Mt., nonché la riorganizzazione degli orari e dei turni, unite alla costante informazione su tutte quelle che sono

le norme e le regole che ogni dipendente dovrà seguire anche durante il raggiungimento del luogo di lavoro.

Chiediamo dunque a gran voce che tale impegno sia premiato con un’imminente riapertura, a partire già dalla giornata di Lunedì 27 Aprile, di tutte quelle filiere manifatturiere, che sono il motore della nostra zona e rappresentano la linfa vitale per la tenuta del sistema economico Statale. Le previsioni del Pil per i mesi futuri sono nefaste, la corsa contro il tempo non è soltanto quella per riuscire a trovare quanto prima un vaccino di vitale importanza, ma è anche quella di garantire la sopravvivenza della Piccola Media Impresa che è al tempo stesso la soluzione e l’unica cura possibile alla crisi economica che questo virus ha creato.

Non c’è tempo da perdere anche in questa difficilissima sfida per la sopravvivenza della nostra economica.

Simone Scardigli e Marianna Pistolesi, coordinatori Italia Viva Empolese Valdelsa