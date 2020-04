Le storie di Giovanisì al tempo del Covid raccontate nel blog 'Accènti'

L’emergenza Covid non ferma l’attività di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, che anzi in questo periodo ha rafforzato i canali di comunicazione e informazione online. E, nonostante le difficoltà, non si è fermato neanche tutto quel mondo di giovani che a Giovanisì fanno riferimento: professionisti in smart working, tirocinanti che continuano il loro percorso a distanza, studenti che fanno lezione online, imprenditori che provano a riadattare il lavoro della loro azienda, giovani impegnati nel servizio civile.

Le loro testimonianze, e quelle di altri soggetti legati a Giovanisì e impegnati nel terzo settore, sono pubblicate sul blog Accènti, lo storytelling di Giovanisì, e promosse con una campagna sui social più seguiti del progetto regionale (Instagram, Facebook e Twitter).

Questo il link https://giovanisi.it/accenti/2020/04/10/scegliere-di-aiutare-e-condividere/ per leggere le interviste realizzate dallo staff di Giovanisì.

Fonte: Regione Toscana