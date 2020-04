Scipioni (Lega): "Ardite fughe dei sindaci di Empoli e Firenze su riaperture scolastiche, è caos nel Pd"

"In un Partito Democratico che oggi governa la stragrande maggioranza dei Comuni tra Firenze e provincia farebbe quasi “sorridere” la gara al “ chi la spara più grossa” messa in scena tra i suoi Sindaci in questi giorni, se non fosse tragicomica. Assistere a tale mancanza di coordinamento tra i suoi amministratori, mette seriamente in dubbio le capacita’ di questi ultimi di saper rispondere unitariamente e senza campanilismi, alimentati da personalismi tutti interni al PD, alle sfide del futuro. È lo stesso Nardella ad ammettere le sue perplessità sugli ultimi provvedimenti della giunta Rossi, in particolare sul distanziamento sociale; così come molto scetticismo hanno manifestato i sindaci del suo stesso partito sulla metodologia di distribuzione delle mascherine". Dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

"Cosi come il primo cittadino di Firenze e quello di Empoli sembrano avventurarsi in maniera scoordinata dal governo anche su ardite fughe in avanti per sperimentare le riaperture scolastiche. Nel complesso siamo davanti ad un caos che potrebbe essere anche comprensibile in questo momento tra amministratori di diversa sensibilità politica; ma risulta essere grottesco tra gente dello stesso partito. Vogliamo sperare che non siano i cittadini a fare le spese del caos e dei personalismi che regnano internamente tra gli amministratori del PD".

Fonte: Lega provinciale Firenze