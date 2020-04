Leo Club dona mascherine e camici al Comune di Santa Croce

Questa mattina Emilia e Giulio Guerrazzi, per il Leo Club, hanno consegnato a Giulia Deidda, Sindaco di Santa Croce sull'Arno, una fornitura di mascherine e camici destinata alla nostra Casa di Riposo Meacci. I camici sono stati realizzati da una azienda del territorio i cui titolari fanno parte dei Lions.

Il sindaco Giulia Deidda ha ringraziato pubblicamente il Leo Club per questo gesto di solidarietà: "Anche se da quasi due mesi soffriamo per le regole da rispettare per prevenire nuovi contagi di Covid-19, la generosità continua a farsi sentire e questo riempie di speranza tutti noi", ha commentato.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno