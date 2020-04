Liberazione, a Poggio a Caiano i cittadini leggono in video la Costituzione

Questo sabato si ricorda la liberazione dell’Italia dal fascismo, ma a causa della situazione legata al Covid-19 non sarà possibile celebrare questo momento con la partecipazione di tutta la cittadinanza come di consueto. Pertanto sabato pomeriggio alle ore 17 soltanto il sindaco Francesco Puggelli, il maresciallo dei carabinieri Stefano Massimino, il rappresentante di Anpi Mauro Giommetti e la giunta comunale si recheranno al Cammino della Costituzione, il simbolico sentiero poggese che percorre i primi dodici articoli della Costituzione sulla collina di Bonistallo.

Qui il discorso del sindaco avverrà in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Poggio a Caiano, affinché tutta la cittadinanza possa assistere dalle proprie case, mentre saranno poi portate le due corone commemorative ai due monumenti ai caduti presenti sul territorio comunale.

Sabato mattina invece andrà online, sempre sulla pagina del Comune, un video nel quale i primi 12 articoli della Costituzione saranno letti dai membri della giunta comunale, dai consiglieri, delle associazioni di volontariato e protezione civile, dai rappresentanti dei cittadini, commercianti e ristoratori. Un modo questo per partire dalla città tutta nel condividere e ricordare l’importanza dei valori fondanti della nostra Costituzione come base fondamentale per la ripartenza che si prospetta dopo questo periodo difficile.

Fonte: Ufficio stampa