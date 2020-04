Liberazione tra video e messaggi: festa a Certaldo, ma solo online

Sarà una Festa della Liberazione diversa ma non meno sentita, quella che verrà celebrata quest’anno a Certaldo. Non ci sarà il corteo, a causa delle misure di prevenzione e contenimento del Covid19, ma il Sindaco Giacomo Cucini, insieme ad un rappresentante dell’ANPI – ci sarà Caterina Masini, figlia di Marcello Masini, il partigiano “Catullo” – e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, renderà comunque omaggio ai caduti recandosi alle ore 9.30 al Fiano, alle ore 10.30 al Sacello dei Caduti di Piazza della Libertà, alle ore 11.00 al Cimitero comunale. La deposizione delle ore 10.30 sarà trasmessa in diretta su Facebook sulla pagina www.facebook.com/GiacomoCuciniSindaco

Una celebrazione in presenza ridotta, che sarà però compensata dall’adesione ad iniziative online. Il Comune di Certaldo aderisce come molti altri all’iniziativa promossa da Anpi nazionale #bellaciaoinognicasa ed invita quindi tutti alle ore 15.00 ad intonare “Bella ciao” da balconi e finestre delle proprie abitazioni.

Ma oltre a questo, fin dalla mattina e per tutta la giornata di sabato 25 aprile, la pagina Facebook del Comune di Certaldo sarà animata da pensieri, parole, immagini e video di cittadini e associazioni. Già oltre dieci i videointerventi ricevuti e che saranno diffusi su www.facebook.com/comunecertaldo pagina che sarà anche aperta a contributi estemporanei che i cittadini potranno inviare in forma di commento per tutta la giornata.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa