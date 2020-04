Mascherine fashion dalla Bruno Manetti di Montelupo, donate 100 mascherine alla municipale dell'Unione

Come riconvertire la produzione al tempo del Coronavirus. Lo racconta Bruno Manetti, titolare dell'omonima azienda di Montelupo Fiorentino:

«Noi siamo una maglieria e mai avrei pensato di riuscire a produrre mascherine ai tempi del Coronavirus. Poi l’azienda tedesca da cui noi compriamo le macchine da maglieria mi ha inviato un programma già pronto per realizzare mascherine e mi ha indicato anche quale filato usare. Io ho soltanto adattato la forma in modo che fosse un po’ più carina e confortevole e ho messo in produzione quelle che chiamo “mascherine fashion”.

Purtroppo sarà un accessorio che per i prossimi mesi dovremo portare. Ho pensato di realizzare un prodotto che non sia solo funzionale, ma anche bello.

Ho iniziato così per divertimento e la cosa mi è sfuggita di mano. Ho pubblicato qualche foto e sono iniziate ad arrivare le richieste. Tanto che abbiamo anche progettato una collezione con colori più estivi. Il tessuto è anallergico, si può lavare infinite volte e basta sostituire il filtro di tessuto non tessuto.

Il macchinario impiega circa 5 minuti per produrre ogni mascherina, poi devono essere assemblate. Ne vengono realizzate in media 500 al giorno. Così come facciamo la maglieria di qualità, abbiamo voluto fare anche mascherine di qualità».

Oggi Bruno Manetti ha donato 100 di questi dispositivi alla Polizia Municipale dell’Empolese Valdelsa. Paolo Masetti, sindaco delegato alla Polizia Municipale per l’Unione dei comuni è andato a ritirarle assieme al comandante Massimo Luschi e al responsabile della PM di Montelupo, Paolo Nigi.

«Le mascherine realizzate da Bruno Manetti, sono semplici quanto innovative. Dimostrano che a volte ciò che occorre è avere una buona idea e la capacità di metterla in circolo. - affermano Paolo Masetti e Massimo Luschi - Ovviamente ringraziamo Bruno per la sua generosità e per avere voluto dare un sostegno tangibile al nostro territorio. Le mascherine sono dispositivi che potranno essere usate dai nostri agenti durante la loro attività e sono anche molto più confortevoli rispetto a quelle che si trovano in commercio».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa