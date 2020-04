Mascherine, seconda mandata a Montemurlo: parte l'imbustamento

A Montemurlo, nella sala operativa della protezione civile in via Toscanini, è partito l'imbustamento delle mascherine, distribuite dalla Regione, che per la seconda volta saranno consegnate a domicilio. Impegnati nell'operazione ci sono gli assessori della giunta e i dipendenti comunali. Le mascherine saranno corredate da un messaggio del sindaco Calamai.

A Montemurlo, così com'era avvenuto prima di Pasqua, la consegna delle mascherine sarà garantita a ogni famiglia grazie al porta a porta che sarà fatto, dal sistema di Protezione civile e dalle associazioni di volontariato locali. La Regione ha infatti accordato al Comune, dopo la richiesta del sindaco Calamai, la possibilità di consegnare i dispositivi di protezione con il sistema porta a porta. Lo scorso lunedì, quando era partita la consegna in farmacie e supermercati del territorio delle mascherine distribuite dalla Regione Toscana, il sindaco Simone Calamai aveva annunciato di aver chiesto il via libera per poter effettuare un nuovo giro di consegne porta a porta per raggiungere in maniera più capillare tutti i cittadini. La consegna partirà solo quando a Montemurlo arriverà un ulteriore quantitativo di mascherine, già richieste alla Regione, sufficienti a coprire le esigenze del territorio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa