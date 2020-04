Migliaia di dispositivi medici sdoganati tra Prato e Pistoia

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, hanno sdoganato nei giorni scorsi, con rapida procedura, dispositivi medici provenienti dalla Cina. Nel dettaglio si segnala lo svincolo di:

- 150.080 visiere protettive, destinate alla Regione Liguria e all’Ente Servizi Sanitari Regione Toscana (Estar);

- 207.600 accessori esterni (cannule) per macchinari di ossigenoterapia, destinati a strutture sanitarie dislocate sul territorio nazionale;

- 104.800 mascherine chirurgiche e 1.075 occhiali protettivi donati dal Distretto Cinese di Zhejiang, importati dall’Ambasciata cinese in Italia e destinati alla stessa Ambasciata, nonché alla Protezione Civile di Parma, al Comune di Granarolo e all’Ente Servizi Sanitari Regione Toscana (Estar);

- 234.200 mascherine di tipo KN95/FFP2, destinate a esercenti servizi di pubblica utilità.

Continua incessante l’impegno dell’Agenzia volto ad assicurare la priorità nella messa a disposizione di materiale sanitario di vitale importanza per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.

Fonte: Adm Toscana