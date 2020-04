Misericordia di Saline, mezzi e locali sanificati grazie al contributo di Solvay

Un dispostivo speciale che sanificherà gli automezzi e gli ambienti della Misericordia di Saline di Volterra, con un elevatissimo grado di protezione non solo per i volontari, ma anche per tutti gli utenti dei servizi dell’associazione.

L’acquisto del macchinario è stato possibile grazie al generoso contributo di Solvay, azienda con la quale la Misericordia collabora da molti anni nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“In un contesto come quello attuale, Solvay è lieta di poter dare il proprio contributo, nel segno della più profonda gratitudine verso chi è in prima linea per affrontare questa emergenza, a difesa della salute e per il bene di tutta la collettività”. Con queste parole l’ingegner Pier Luigi Deli, direttore dello stabilimento SOLVAY di Rosignano, ha voluto ringraziare l’associazione per la grande opera che sta portando avanti con spirito di abnegazione, senso civico e generosità in questo particolare momento.

Soddisfatto il governatore della Misericordia, Giorgio Ghionzoli: “Ringrazio la società per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti e ricordo che la raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus non si ferma, così come l’opera dei nostri volontari”.

Fonte: Misericordia di Saline di Volterra