Nonostante il Coronavirus le faceva arrivare dalla Cina per farle prostituire: arrestata 40enne

Le faceva venire dalla Cina per farle prostituire a Prato, questo nonostante le restrizioni da Coronavirus. Una 40enne, anch'egli cinese, è stata così arrestata. La donna faceva entrare le ragazze con visti turistici tramite paesi europei che non hanno bloccato i voli dalla Cina. Gli appuntamenti avvenivano in hotel di lusso a Prato, questo perché i clienti, avendo paura proprio del Covid-19, li ritenevano più puliti e sicuri da un punto di vista igienico. Per lei è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Prato. Era già stata arrestata per fatti simili l'11 luglio 2019: aveva reclutato favorito e sfruttato a fini di prostituzione numerose giovani donne cinesi fatte immigrare a Prato con la prospettiva di lauti guadagni. La 40enne era stata quindi arrestata insieme a sette connazionali, poi era uscita dal carcere.

Tutte le notizie di Prato



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00