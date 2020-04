Picchia la moglie di fronte ai figli minori, divieto di avvicinamento per un 41enne

Nel pomeriggio di ieri 22 aprile, la polizia di Montecatini Terme ha eseguito un divieto di avvicinamento a carico di un 41enne italiano della Valdinievole responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie con l’aggravante di aver commesso il fatto anche in presenza dei figli minori.

In particolare, alcuni giorni prima, la moglie si era presentata in commissariato per denunciare i ripetuti maltrattamenti, fisici e verbali. La donna riferiva che, da tempo, l’uomo durante il periodo del matrimonio la insultava con frasi del tipo “sei stronza, non servi a nulla, Napoletana di m**da"e molto altro. Ha raccontato che i maltrattamenti hanno avuto inizio due anni fa. Il marito faceva uso di sostanze stupefacenti e spesso era violento, picchiandola anche in presenza dei due figli minori di 12 e 8 anni. La donna si era rivolta anche al Centro Antiviolenza di Montecatini Terme.

All’ufficiale di Polizia Giudiziaria la donna, angosciata, ha rivelato di aver paura dell’ex marito sia per sé che per i figli, temendo reazioni violente da parte dell’uomo. Il giudice ha esaminato la richiesta del pm e ha deciso per la misura cautelare.