Presidio Santa Rosa di Firenze chiuso tre giorni

Rimarrà chiuso domani 24, il 30 aprile e il 2 maggio il presidio Santa Rosa di Firenze per le valutazioni preliminari che verranno fatte in questi giorni ai lavori di ristrutturazione sui locali del presidio sociosanitario. Nei giorni indicati dunque che sfruttano i ponti del 25 e del 1° maggio, non potranno essere svolte attività aperte al pubblico all’interno del Santa Rosa. Sarà cura dei Servizi riorganizzare gli appuntamenti per garantire le prestazioni essenziali e urgenti, facendo riferimento ed utilizzando altri presidi di zona. Qualsiasi comunicazione a riguardo verrà preventivamente comunicata dagli operatori agli utenti interessati. Alla fine delle giornate di lavoro saranno svolti adeguati interventi di sanificazione dei locali.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa