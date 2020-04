Pusher recidivo arrestato a Prato, in casa ospitava donne irregolari in Italia

Un 32enne cinese con domicilio a Prato è stato arrestato dopo essere stato visto spacciare ketamina e shaboo a connazionali ieri pomeriggio. I carabinieri lo hanno scoperto mentre cedeva 100 euro di droga (2 grammi di ketamina) a un 35enne. Dopo la perquisizione nella sua casa sono stati trovai 33 g di ketamina e 5 di shabook divisi in 10 bustine, quasi 500 bustine vuote per impacchettare altre dosi e 4.430 euro. Il valore della droga è di circa 2mila euro. In casa dell'uomo c'erano altre due connazionali coetanee ma irregolari in Italia, le quali sono state denunciate. L'arrestato sta aspettando la convalida dell'arresto fissata per domani. Non è la prima volta che finisce in manette: il 7 novembre dello scorso anno gli stessi militari lo avevano arrestato perché trovato con 220 g di ketamina. Pusher e acquirente sono stati inoltre multati per l'inosservanza del Dpcm contro la diffusione del covid-19.

Tutte le notizie di Prato



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00