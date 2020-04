Questa zebra non è un asino, il Dramma lancia in streaming lo spettacolo di Scaramuzzino

Importante iniziativa del Dramma Popolare nell’ambito del Progetto 2020 sul tema della sicurezza sociale. In continuità con le proposte teatrali già realizzate con l’Istituto Comprensivo “Franco Sacchetti” di San Miniato, il Dramma Popolare, nell’intento di dare il proprio contributo per assicurare a bambini e ragazzi momenti di serenità attraverso l’incontro con importanti scrittori e registi di teatro, propone in streaming, nei pomeriggi del 27-28-29 Aprile alle 17, lo spettacolo interattivo dal titolo “Questa zebra non è un asino”.

Sarà il conosciutissimo attore, scrittore e regista Giorgio Scaramuzzino a interagire teatralmente con seicento alunni dell’Istituto Sacchetti, attraverso il Portale della Scuola, per divertirli, ma al tempo stesso farli riflettere sul tema dei diritti dell’infanzia, della sicurezza e della pace. Lo spettacolo nasce da un fatto realmente accaduto in Palestina, da cui è nato il libro dello stesso Scaramuzzino con illustrazioni di Jack Tessaro “Un asino a strisce”.

Prosegue così la collaborazione del Dramma con le scuole del territorio e con artisti dello spessore di Scaramuzzino che il Dramma ha già avuto il piacere di ospitare come relatore nella Conferenza del 31 Gennaio 2020 dal titolo “La sicurezza affettiva dei bambini tra scuola, vita sociale, teatro: la parola agli esperti”.

Da queste pagine, il Presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare, Marzio Gabbanini, intende rivolgere un saluto e un forte incoraggiamento a tutti gli alunni, insegnanti, famiglie, impegnati nella didattica a distanza, e in particolare al Dirigente Dott. Andrea Fubini e alla sua più stretta collaboratrice, Simona della Maggiore.

Fonte: Dramma Popolare San Miniato