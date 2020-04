Ristorazione, sfida in 10 punti da Confesercenti: "Interventi su affitti e tributi"

“È il momento di fare uno sforzo straordinario tutti insieme – ha detto il Presidente toscano Nico Gronchi – in particolare per il settore food, ristorazione, bar, pubblici esercizi. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, anche con iniziative sul territorio come quelle dei ristoratori toscani; in quel movimento e in tanti altri che stanno nascendo, ci sono tanti nostri associati e colleghi e allora raccogliamo la sfida tutti insieme."

" Noi ci siamo e questa diventa la sfida di Confesercenti: 10 proposte per ristorazione e food, su cui vogliamo convogliare le forze di tutti i ristoratori della Toscana"

L'asporto e il delivery sono strumenti e non la soluzione: bene manifestazioni ed eventi, pur di tenere alta l'asticella, ma non ci fermiamo a questo perché sulla ristorazione e tutti i comparti del food occorrono, subito, risposte specifiche.

1 Prolungamento cassa integrazione.

2 Decontribuzione per i lavoratori che tornano attivi.

3 Azzeramento tributi locali per i mesi di chiusura e abbattimento per i mesi di restrizioni.

4 Abbattimento commissioni sui ticket restaurant e pagamento tramite app per fluidificare il servizio.

5 Ampliamento spazi all’aperto dei locali in deroga alle normative attuali senza oneri aggiuntivi.

6 Indennizzo a fondo perduto per i mesi di chiusura

7 Azzeramento costi moneta elettronica.

8 Intervento sugli affitti per ridurne drasticamente il peso.

9 Misure di distanziamento concretamente applicabili.

10 Garanzia dello Stato al 100% sui prestiti e restituzione in 10 anni.

Chiunque ha voglia e proposte dia una mano, Confesercenti, in ogni territorio, è la casa delle imprese, tutte le imprese e in particolare quelle che oggi stanno affrontando le difficoltà di una chiusura pesantissima e le paure e le incertezze per il futuro della propria attività.”

Fonte: Confesercenti Toscana