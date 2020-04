Sesto, post aggressivo contro Daniela Pancani. La Lega nel Centrodestra: "La Liberazione è una festa"

Tutta la solidarietà dei consiglieri metropolitani della Lega nel Centrodestra Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa a Daniela Pancani "che ha subito un attacco indegno su un gruppo fb di abitanti di Sesto Fiorentino, espressivo di odio e di incitamento alla violenza".

"Troviamo scioccante che per aver postato un video dell'onorevole Alessandro Morelli si sia arrivati ad inneggiare ad un ritorno di Piazzale Loreto, usando l'anniversario della liberazione d'Italia per inneggiare alla morte più che al ritorno alla democrazia. Il 25 aprile - spiegano Scipioni e La Grassa - è il giorno di Festa della Liberazione. La foto di Piazzale Loreto è qualcosa che crediamo non possa più piacere a nessuno: un episodio terribile avvenuto in tempo di guerra non deve essere invocato contro chicchessia in un paese democratico. Nessuno deve andare a Piazzale Loreto appeso a testa in giù: solo dirlo è qualcosa che fa rabbrividire ogni persona civile. Speriamo che l'amministrazione comunale di Sesto condanni fermamente questo atteggiamento e le parole usate nei confronti di Daniela Pancani e, di fatto, attraverso di lei, verso gli esponenti di un partito democratico".

