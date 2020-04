Sindaco e un rappresentante di Anpi per le celebrazioni del 25 Aprile a Capraia e Limite

Il 25 aprile, festa della Liberazione, quest’anno sarà celebrato in forma ristretta in conseguenza delle misure di prevenzione e contenimento dell’attuale emergenza Covid19.

La celebrazione a Capraia e Limite si svolgerà con la deposizione delle corone d’alloro alla presenza del Sindaco e un rappresentante di Anpi.

Il programma prevede la deposizione di corone d’alloro alle ore 11 presso il Monumento dedicato al ricordo delle vittime di tutte le guerre in Via Gramsci a Limite sull’Arno e alle ore 11.30 al Monumento dedicato ai caduti delle guerre e allo spirito di riscatto e ritrovata libertà della comunità in Via Corti a Capraia Fiorentina.

Il Comune aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Anpi #bellaciaoinognicasa così alle 15 si invitano i cittadini ad intonare “Bella ciao” da balconi e finestre delle proprie abitazioni.

Inoltre l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a pubblicare, sulla pagina Facebook del Comune di Capraia e Limite, pensieri e foto per condividere insieme il ricordo di quanto avvenne settantacinque anni fa.

“Non vogliamo rinunciare alle celebrazioni del 25 Aprile nel 75° anniversario della Liberazione, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, seppur rispettando le misure di prevenzione e contenimento dettate dall’attuale emergenza Covid19. Lo faremo in forma ristretta ma tenendo alti i valori di libertà e democrazia e guardando al futuro con coraggio e speranza. Ciascuno dalla propria abitazione può farsi partecipe, così da essere idealmente insieme per celebrare la festa della Liberazione”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa