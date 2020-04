Tablet all'ospedale di Fucecchio, la donazione del Comune di Gambassi Terme

Consegnati nei giorni scorsi due tablet all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio per far dialogare i pazienti Covid con i loro familiari, grazie a una donazione del Comune di Gambassi Terme (nel nosocomio si trovano molti anziani della Rsa 'Gino Incontri' di Gambassi, NdR).

E’ un modo per offrire piccoli momenti di intimità ai pazienti in isolamento, farli sentire meno soli, anche per pochi minuti, oltre a regalare un sorriso ai loro cari in attesa a casa. Sarà anche l’occasione per un aggiornamento sulle condizioni di salute da parte del personale medico.

A ricevere i dispositivi elettronici, consegnati dalla Misericordia, il dottor Renato Colombai, direttore sanitario Ospedale di Fucecchio insieme alla dottoressa Catia Nannei caposala del reparto low care covid19.

"Ringraziamo il sindaco, l'amministrazione comunale di Gambassi Terme e tutti coloro che hanno concorso a questo gesto di solidarietà per facilitare la relazione tra pazienti, parenti e operatori sanitari", afferma Colombai.

Fonte: Asl Toscana Centro