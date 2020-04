Vab Limite consegna materiale didattico in emergenza Covid-19

Altra giornata impegnativa per i volontari della Vab di Limite, come ormai da molti giorni. Tutto l'impegno viene messo con volontà e passione per aiutare la popolazione per l'emergenza Covid-19. Oggi oltre al consueto controllo del territorio cokmunale sono stati svolti servizi di consegna di materiale didattico su richiesta dell'istituto comprensivo di Limite e dell'amministrazione locale, come riferisce il responsabile della protezione civile Vab Luca Paoli: "Come sempre ai volontari va un ringraziamento perché giorno dopo giorno garantiscono tutti questi servizi"

Tutte le notizie di Capraia e Limite



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00