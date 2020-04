Sostegno per chi non riesce a pagare l'affitto: nuova misura a Castelfiorentino

Una nuova misura di sostegno economico straordinario per chi non riesce a pagare l’affitto di casa. E’ questa la principale novità della giornata di ieri, ribadita nella diretta “social” che il Sindaco, Alessio Falorni, ha fatto per aggiornare quotidianamente la cittadinanza su tutte le notizie che in questa fase di emergenza rivestono un particolare interesse pubblico.

Esaminiamole, come di consueto, nel dettaglio.

BANDO FONDO AFFITTI – Come anticipato dal Sindaco, è stato pubblicato oggi il bando in tutti i siti web degli undici Comuni, che consente di accedere a contributi per il pagamento dell’affitto sull’abitazione ad alcune categorie di lavoratori (dipendenti o autonomi) che hanno perduto o ridotto la loro attività lavorativa a causa dell’emergenza Covit19. Per usufruire di questo contributo è necessario che il contratto di locazione su abitazione sia registrato e il possesso di determinati requisiti legate al reddito e alla situazione economica (ISE). Si consiglia di visionare il bando. La scadenza di presentazione delle domande è il 14 maggio.

RITIRO PENSIONI ALLE POSTE – Poste italiane ha reso noti i giorni in cui sarà possibile ritirate le pensioni, diversificandoli in base al criterio dell’iniziale del cognome. Per quanto riguarda l’Ufficio Postale centrale del capoluogo (piazza Berlinguer), i giorni di ritiro sono i seguenti: 27 aprile (lettere A-B), 28 aprile (lettere C-D), 29 aprile (lettere E-K), 30 aprile (lettere L-P), 2 maggio (lettere Q-Z). Per gli uffici postali che saranno aperti 4 giorni a settimana, i giorni saranno i seguenti: 1° giorno (A-C ) 2° giorno (D-K) 3° giorno (L-P) 4° giorno (Q-Z). Per quelli aperti tre giorni a settimana: 1° giorno (A-D), 2° giorno (E-O), 3à giorno (P-Z); per quelli aperti due giorni a settimana: 1° giorno (A-K), 2° giorno (L-Z).

FASE DUE – L’auspicio formulato dalla nostra Regione è quello di consentire la riapertura delle aziende che hanno una forte propensione all’export, nonché di quelle che possono organizzare l’attività di produzione su più turni di lavoro. Il Sindaco ha rinnovato il suggerimento, prima di riaprire un’attività (e se si ritiene di rientrare tra le categorie che lo possono fare) di fare una comunicazione alla Prefettura: in attesa di una risposta, nel frattempo si può riaprire. Non sappiamo ancora se dopo il 4 maggio saranno consentiti gli spostamenti al di fuori del Comune.

SCUOLA – Nel ricordare il dibattito costruttivo che si è sviluppato dopo la “diretta” dell’altro ieri (grazie all’intervento in collegamento telefonico di Simona Rossetti), il Sindaco ha anticipato i contenuti di una lettera degli insegnanti, che invita a riaprire le scuole in condizioni di sicurezza e a puntare su una didattica di presenza, che non si sostituisca alla didattica a distanza. Una scuola che non sia puro nozionismo, ma che favorisca la crescita delle persone.

MASCHERINE – Vengono inviate dalla Regione a supermercati e farmacie. Il Comune non può intervenire, per ora, nelle modalità della distribuzione.

CONTROLLI – La Polizia Municipale, come anticipato in un’altra diretta di ieri, prosegue i controlli: in una sola giornata sono state controllate 183 persone e 270 attività. Cinque le sanzioni per mancato uso della mascherina.

SITUAZIONE CONTAGI – Situazione notevolmente migliorata nella giornata di oggi. Forte aumento dei guariti. Toscana conferma questo trend positivo. Nell’Empolese Valdelsa ci sono stati 4 casi in più: uno a Certaldo, uno a Empoli, uno a Montelupo Fiorentino, uno a Montespertoli. Nella fase due sarà sempre più importante investire su tutti gli strumenti che possono aiutarci a contenere il contagio, come lo screening sierologico.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa