Sbocciano le aiuole fiorentine preparate prima dell'emergenza Coronavirus

Dal piazzale Michelangelo a San Niccolò, fino a via Sestese e via di Scandicci. Sono ‘sbocciate’ le ventuno aiuole a fioritura stagionale preparate prima dell’emergenza Coronavirus dai giardinieri del Comune per abbellire rotonde, incroci e strade in tutti i quartieri. Le composizioni sono in begonia varietà dragon di colore rosso e bianco e pansé gialle, blu e bianche.

“Sono arrivate le fioriture primaverili nelle aiuole cittadine che avevamo preparato nei mesi scorsi, prima dell’emergenza Coronavirus - ha detto l’assessore al Decoro urbano Alessia Bettini -. Un’immagine di Firenze che in questo momento può essere purtroppo ammirata poco rispetto agli altri anni dai cittadini in lockdown, ma che dà un segnale di bellezza e speranza per tutti. Per questo, ho voluto ringraziare di persona i giardinieri del Comune che nei mesi scorsi hanno lavorato alla preparazione delle aiuole e che anche in questa fase di emergenza proseguono il lavoro di manutenzione nel rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria”.

Nel dettaglio, le aiuole fiorite sono in piazza Piave (Q1); in Lungarno Aldo Moro Casaccia, via Cappugi, viale Gramsci/Mazzini, ponte San Niccolò/Giraldi, piazza Alberti, piazza Edison, piazza Libertà/Lavagnini (Q2); in piazzale Michelangelo, via Senese, piazza Ferrucci, piazza Bandino (Q3); piazza Gaddi, via Cavallaccio, via di Scandicci (Q4); via Santo Stefano in Pane, via Barsanti, viale Guidoni /Maddalena, via Sestese, piazza del Terzolle, via di Caciolle (Q5). Nel Quartiere 1 risulta esserci una sola aiuola con fioritura stagionala poiché le altre sono state sistemate con fioriture perenni (rose).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa