Ampliato l'accesso alla ztl a Pisa per le consegne a domicilio, Confesercenti Toscana nord ringrazia il Comune

Il ringraziamento di Confesercenti Toscana Nord area pisana al sindaco Michele Conti e all’assessore Paolo Pesciatini per aver ampliato l’accesso alla ztl permettendo così le consegne a domicilio. “L'assessore Pesciatini ha chiamato il presidente Luigi Micheletti ed il responsabile Simone Romoli – si legge in una nota dell’associazione - per comunicare che l'amministrazione ha ampliato fino alle 22 l'orario per accedere al centro storico nelle aree ztl per le consegne a domicilio (delivery).

Questa opportunità è riservata alle imprese titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e rimane valida fino a giugno. Semplice la modalità, visto che basta inviare una mail a Pisamo (frontoffice@pisamo.it).

Fonte: Confesercenti Toscana nord