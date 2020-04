Auto lasciata sui binari nei pressi di Granaiolo: forse ladri in fuga, indaga la polizia. Treni cancellati

Un'auto è rimasta sui binari della linea ferroviaria Empoli-Siena, su un attraversamento nei pressi della stazione di Granaiolo a Castelfiorentino, venendo poi urtata da un convoglio in corsa. Non c'erano persone a bordo e non si segnalano feriti.

Da quanto si apprende l'auto è stata lasciata da alcune persone in fuga che avevano appena commesso un reato, probabilmente un furto. Sul caso sta indagando il Commissariato di Empoli. L'incidente ha però causato ritardi e treni cancellati. Trenitalia ha attivato un servizio di autobus sostitutivi Dalla Regione si spiega che la linea resterà interrotta fino a mezzogiorno.