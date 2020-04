A Fucecchio l'app per andare dal barbiere: "Più sicurezza durante l'emergenza Covid-19"

L'emergenza Coronavirus ha fatto chiudere per quasi due mesi molti barbieri o parrucchieri. Anche questo tipo di attività punta a tornare alla normalità e c'è chi, a Fucecchio, ha già l'arma per fare tutto in sicurezza. Oltre alla sanificazione del locale, Lino Ricotta ha pure uno strumento tecnologico. La Barberia da Lino, locale vicino alla buca del Palio, sfrutterà la BarberApp. Sarà l'unica nell'Empolese Valdelsa a farlo.

Questo sistema consente di prenotare in anticipo l'orario in cui si va a farsi i capelli e decidere subito se fare un semplice taglio di barba o capelli o anche altro. Serve per calendarizzare gli ingressi all'interno del salone: "Così facendo, riusciamo a far entrare i clienti alla dovuta distanza. Dato che la salute va prima di tutto, dobbiamo riuscire a programmare bene il locale, così non si rischia niente dal punto di vista sanitario".

Un'app creata per venire incontro ai barbieri, adesso è un punto a favore della sicurezza: "Noi la utilizzavamo da prima del Covid-19, anche se adesso abbiamo scoperto che può essere ancora più utile per non far 'intimorire' il cliente. Era già necessaria prima, ma ora lo diventa maggiormente perché se si deve entrare da me uno alla volta, così ci si organizza meglio. Ora sono pronto per riaprire, ho anche tutti gli attrezzi del mestiere a norma e disinfettati".

Come funziona BarberApp? "È molto facile. Basta scaricarla da PlayStore. Ci si iscrive e lo si può fare in tutta Italia. Si seleziona il proprio barbiere di riferimento e ci si unisce a quella rete. Il locale dà l'ok all'iscrizione come in un social network. Da lì, poi, si può prenotare tutto e programmare secondo le proprie esigenze. L'app funziona anche da promemoria e manda delle notifiche poco prima della prenotazione".

Lo si è visto girando sui social network: in molti hanno provato a tagliarsi barba e capelli in autonomia, ma con risultati che sfiorano il tragicomico. "Questa novità tecnologica potrà dare una mano anche a coloro che sono stati due mesi senza barbiere. In molti mi hanno pure chiesto a servizio a domicilio ma sono contrario agli abusivi" conclude con una battuta Ricotta.

Gianmarco Lotti