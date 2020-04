Casa De Papel, il nuovo singolo dei Legno a Liberi Tutti Live

I Legno a #LiberiTuttiLive su Radio Lady hanno presentato il loro singolo “Casa De Papel”. Per girare il video di Casa De Papel il misterioso duo toscano ha deciso di coinvolgere i suoi fan, chiedendogli di contribuire al video della canzone inviandogli riprese dalle loro quarantene mentre cantano la canzone. Un messaggio per sensibilizzare soprattutto i più giovani a continuare a restare a casa. «Si tratta di una serie che ha rivoluzionato e scosso le fantasie di milioni di persone. In “È bello finché dura anche se non è bello”, si racchiude il senso dell’intero pezzo. Quanto vorremmo che un momento bellissimo possa durare per sempre? Peccato che non sia così».Tutte le notizie di Empoli







