Celebrazioni del 25 Aprile, le indicazioni dalla Prefettura di Firenze

La Prefettura di Firenze ricorda che, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta al virus Covid-19, la ricorrenza per il 75° Anniversario della Liberazione, che si tiene domani 25 aprile, potrà essere ricordata esclusivamente con la deposizione della Corona ai Caduti da parte di una sola autorità. Alla deposizione potrà partecipare un unico rappresentante per le Associazioni partigiane e combattentistiche. Non potranno essere presenti altre autorità civili o militari.

Dovrà, inoltre, essere mantenuta la distanza interpersonale richiesta dalle misure sanitarie in atto e in ogni caso dovrà essere esclusa qualsiasi forma di assembramento.

Si raccomanda la massima osservanza delle disposizioni in vigore.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa