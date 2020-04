Centrodestra unito: "Consiglio regionale sia in aula, Rossi e Giani facciano showmen a teatro"

"È da un mese - affermano Elisa Montemagni, Paolo Marcheschi e Maurizio Marchetti, Capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in Consiglio regionale - che chiediamo la possibilità di far svolgere i lavori consiliari, stante l'adozione di adeguate misure di sicurezza, nell'Aula dove, dal 2015, si svolgono regolarmente i vari Consigli di questa legislatura. A ogni riunione pre-Consiglio, abbiamo ribadito la necessità di poter essere in Aula a discutere gli atti, a trattarli e a presentare emendamenti o Odg. Inoltre il momento della votazione si è rivelato veramente confuso e difficile da fare tramite mezzi telematici.”

“Con un colpo di teatro - proseguono gli esponenti del Centrodestra - il Presidente Giani oggi ci propone, invece, di tenere in streaming la parte del dibattito sugli atti, per poi, il giorno successivo, convocare tutti al teatro della Compagnia di Firenze per assistere ad un vero e proprio show, dove i protagonisti erano lo stesso Giani e Rossi; come contorno, in qualità di spettatori, possibilmente plaudenti, tutti i Consiglieri."

"Ci siamo opposti fermamente a questa soluzione a dir poco ridicola-precisano Montemagni, Marcheschi e Marchetti-poichè riteniamo che il nostro compito non sia quello di andare ad una rappresentazione teatrale, ma di prendere sollecite e valide determinazioni per il bene dei toscani, ancora più in difficoltà, stante l'emergenza Coronavirus." "Non ci presteremo mai-concludono seccamente Elisa Montemagni, Paolo Marcheschi e Maurizio Marchetti-a giochini di questo tipo che servono solamente per dare gratuita visibilità alla "premiata ditta" Rossi-Giani, mentre i nostri corregionali sono quotidianamente alle prese con un dramma sanitario ed uno economico che, se non si troveranno soluzioni ad hoc, si prospetta altrettanto devastante."