Colle di Val d'Elsa dall'alto durante il Coronavirus: il video omaggio di Edoardo Ciani

Il borgo e i paesaggi di Colle di Val d’Elsa come non si sono mai visti. Il silenzio, il vuoto tra i vicoli del paese e la natura che lo circonda, da un punto di vista aereo.

È ciò che si può vedere nel video di Edoardo Ciani, che con la sua attività di Vivodrone ha ripreso i territori del Comune in Provincia di Siena. Ciani, Pilota autorizzato di Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) con regolare brevetto Enac per volare con i droni, ha girato questo video per omaggiare Colle di Val d’Elsa, svuotato dall’emergenza Coronavirus.